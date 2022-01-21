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    Başkan Erdoğan'dan Rusya, Ukrayna krizi ile ilgili flaş açıklama: Ara bulucu olabiliriz

    Giriş Tarihi: 21.01.2022, 15:53

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri var. Bu siyasi bazda, askeri, kültürel bazda tüm konularda Türkiye-Rusya ilişkileri gelişerek devam ediyor. Ukrayna ile de aynı şekilde iyi. Bu olumlu gelişmeleri biz Rusya-Ukrayna arasında olumsuzluğa dönüşmesini kabullenemiyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına bir barışın özellikle hakim olmasına biz ara bulucu olabiliriz. Bu konuda üzerimize düşen görev neyse hazır olduğumuzu daha önce de ifade etmiştim. Şimdi önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki sayın Putin ile telefonla veya Moskova ziyareti olabilir." dedi.

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