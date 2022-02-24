Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk açıklama: Bu harekat kabul edilemez, reddediyoruz

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini kabulünde önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Ukrayna’da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşeni yapacağız. Rusyanın bu askeri operasyonunu kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım; bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir." ifadelerini kullandı.