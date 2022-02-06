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    Başkan Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin mesaj: Olumsuz bir durum yok

    Giriş Tarihi: 06.02.2022, 13:06

    Başkan Erdoğan, yakalandığı koronavirüs sonrası Emine Erdoğan ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Erdoğan, çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte karantinada olduklarını açıklayan Erdoğan, Omicron varyantı geçirdiklerini açıklamıştı.

    Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

    Koronavirüse yakalanan Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

    "OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

    Başkan Erdoğan son durumu hakkında "Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz." paylaşımında bulundu.

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