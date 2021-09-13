Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100.Yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı'nda önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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