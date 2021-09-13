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    Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı'nda önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 13.09.2021, 15:09

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100.Yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var." dedi.

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