Başkan Erdoğan'dan Sakarya Zaferi'nin 100. Yılı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-sakarya-zaferinin-100-yilinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polatlı'da Sakarya Zaferi'nin 100.Yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'nin yaşadığı saldırıların, ayak oyunlarının, içinden geçtiği imtihanların sadece birini bile kaldıramayacak ülkeler var." dedi.