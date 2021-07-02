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    Başkan Erdoğan'dan Sakarya'da Tank Palet Fabrikası'na ziyaretinde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 02.07.2021, 14:52

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikasına geldi ve burada incelemelerde bulunduktan sonra Cuma namazını kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası fabrika işçilerine hitap ederek "Tank palet fabrikası tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'ndadır. Tapusu devlettedir." açıklamasında bulundu. Ardından güzel haberi duyuranErdoğan Doğu Akdeniz'den de doğalgaz sinyali geldiğini söyledi.

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