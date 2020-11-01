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    Başkan Erdoğan'dan Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 01.11.2020, 16:26

    Başkan Erdoğan, Samsun-Sivas Demiryolu Hattı Modernizasyonunun Tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Samsun Garı’nda düzenlenen törende konuşan Erdoğan, “Samsun-Sivas Rehabilitasyon Projesi, Türkiye'nin en büyük demiryolu modernizasyonu yatırımıdır. Toplam tutarı 350 milyon euroyu bulan bu yatırımın 153 milyon euroluk kısmı AB hibe fonlarından karşılanmıştır. Samsun-Sivas arasındaki 431 kilometrelik demiryolu hattı tüm alt yapısı ve üst yapısıyla birlikte yenilendi. 42 adet tarihi köprüden 17'sinde güçlendirme yapılarak, tarihi köprülerin tamamı restore edildi. 37 adet köprü yıkılarak yeniden inşa edildi, 121 adet hemzemin geçidin güvenliği sağlandı. Samsun-Sivas arasında 8 saat 50 dakika olan seyahat süresi, 5 saat 45 dakikaya düştü” diye konuştu.

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