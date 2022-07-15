Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz buluşmasında çarpıcı mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-sarachanedeki-15-temmuz-bulusmasinda-carpici-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanetine karşı 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihte eşine az rastlanan bir direniş örneği sergileyen aziz millet, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. Hain darbe girişiminin 6. yıl dönümünde İstanbul Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen anma programı saat 17.30 itibarıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraçhane Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz'da destan yazdı. 15 Temmuz gecesi gördük ki son sözü top, tüfek değil iman belirler." ifadelerini kullandı.