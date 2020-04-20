  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı

    Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı

    Giriş Tarihi: 20.04.2020, 23:31

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından şehir hastaneleri hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Albayrak'tan Esnaf Destek Paketi paylaşımı
    Bakan Albayrak'tan "Esnaf Destek Paketi" paylaşımı
    23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı!
    23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı!
    Göklerin hakimi Türk SİHA'ları
    "Göklerin hakimi Türk SİHA'ları"
    'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, savcılık harekete geçti
    'Ölmek istemiyorum' paylaşımı yaptı, savcılık harekete geçti
    Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
    Ebru Şallı oğlu Pars’ın mezarına gitti dua etti
    Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
    Selçuk Bayraktar tarihi süreci anlattı
    23-24-25-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı!
    Başkan Erdoğan açıkladı: 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak
    Göklerin hakimi Türk SİHA'ları
    Türk SİHA'larına büyük övgü: Göklerin hakimi Türk SİHA'ları
    Bakan Varank bu video klibi izletti
    Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında Bakan Varank bu video klibi izletti
    Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalar
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte özellikleri
    Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: İşte özellikleri
    Koronavirüs Türkiye'de ne zaman kontrol altına alınır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
    Koronavirüs Türkiye'de ne zaman kontrol altına alınır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi