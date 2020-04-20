Başkan Erdoğan'dan şehir hastaneleri mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-sehir-hastaneleri-mesaji" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından şehir hastaneleri hakkında paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık alanında yaptığımız reformlarla hem altyapıyı hem sistemi güçlendirdik. Bununla kalmadık, hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkartacağız." ifadelerine yer verdi.