Başkan Erdoğan'dan Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'nda önemli açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-sehir-ve-guvenlik-sempozyumunda-onemli-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Şehir Güvenliği Sempozyumu'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Site kültürü bizim kültürümüz değil, ama ne yazık ki bu anlayış ülkemizde egemen olmaya başladı" dedi. Belediye başkanlarını uyaran Erdoğan, "'Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimari ile kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz" ifadelerini kullandı