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    Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 15.07.2020, 16:44

    Son dakika haberine göre... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ile bir araya geldiği yemekte gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Milletimiz tarihe altın harflerle geçecek bir zafer kazanmıştır. 15 Temmuz gecesi Türk milletinin tarihinde işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik." dedi.

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