Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizden birin babası ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Asker babasının metanetli duruşu ve Başkan Erdoğan ile konuşması dikkat çekti. İşte şehit babası ve Başkan Erdoğan'ın o konuşması.
Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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