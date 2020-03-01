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Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Giriş Tarihi: 01.03.2020, 00:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucu şehit düşen askerlerimizden birin babası ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Asker babasının metanetli duruşu ve Başkan Erdoğan ile konuşması dikkat çekti. İşte şehit babası ve Başkan Erdoğan'ın o konuşması.

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