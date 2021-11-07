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    Başkan Erdoğan'dan şehit yakınına küfreden İYİ Partili Türkkan'a tepki

    Giriş Tarihi: 07.11.2021, 20:56

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit yakınına küfretmesine ilişkin, "Onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa bu demektir ki o da ona iştirak ediyor." dedi.

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