Başkan Erdoğan'dan Senegal dönüşü kritik açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, Trump'ın sözde barış planına sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs'ün İsrail'e verilme planı asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Öte yandan İsrail medyasının MİT Başkanı Hakan Fidanı hedef almasını da değerlendiren Erdoğan, "Demek ki doğru yoldayız" yorumunda bulundu.
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