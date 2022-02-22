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    Başkan Erdoğan'dan Senegal'de önemli mesajlar: İlişkilerimizi bir adım öteye taşıyacağız

    Giriş Tarihi: 22.02.2022, 15:03

    Afrika turuna çıkan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'a geldi ve Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılış törenine katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan "Senegal bizim Afrika ile buluşmamızın ilk adresi oldu. Afrika ülkeleriyle bağlarımızı güçlendiriyor ilişkilerimizi bir adım öteye taşıyoruz. İkili ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik ortak siyasi irade inşallah bir milyar dolara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

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