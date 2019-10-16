Başkan Erdoğan'dan sert sözler: Ey batı, ey arap ligi! Bu devran elbet dönecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-sert-sozler-ey-bati-ey-arap-ligi-bu-devran-elbet-donecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün sivil kayıpları hakkında dem vuranların geçmişte hiç sesi çıkmıyordu. Bunlar ummuyordu. Türk ordusunun bu kadar süratle mesafe alacağını ummuyorlardı baktılar ki süreç tersine döndü şimdi aramaya başladılar. Ey batı, ey Arap Ligi, Ey azıcık da olsa vicdan sahibi ülkeler bu devran elbet dönecek" dedi