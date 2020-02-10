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Başkan Erdoğan'dan "Siber Olaylara Müdahale Merkezi" açılış töreninde önemli açıklama

Giriş Tarihi: 10.02.2020, 14:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl 136 bini aşan siber saldırı yapıldı. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliği konusunda yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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