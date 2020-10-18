Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz, 18 yılda yapılan sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı sağlık krizini alnımızın akıyla yürüttük." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Şırnak Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.