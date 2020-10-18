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    Başkan Erdoğan'dan Şırnak Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 18.10.2020, 16:57

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Ülkemiz, 18 yılda yapılan sağlık yatırımlarının meyvesini sadece son 8 ayda toplamıştır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin hazırlıksız yakalandığı sağlık krizini alnımızın akıyla yürüttük." dedi.

    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli açıklamalar!

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