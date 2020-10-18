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    Başkan Erdoğan'dan Şırnak'ta önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 18.10.2020, 15:24

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir." dedi.

    Erdoğan, konuşmasında, "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor." ifadesini kullandı.

    "Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel, ekonomik mülahaza, birlik beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha önemli, daha hayati değildir." diyen Erdoğan, "Her kim milletimizi bölmeye, ülkemizi parçalamaya, devletimizi yıkmaya yönelik söylem, eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır." şeklinde konuştu.

    Erdoğan, "Canı yanan biziz, kanı dökülen biziz, evlat acısı çeken biziz ama kazanan başkaları. Böyle bir çarpıklığa nasıl göz yumabiliriz?" dedi.

    Başkan Erdoğan, "Dağda terörist olarak gezenin de şehirde siyasetçi sıfatıyla dolaşanın da medyada aydın sıfatıyla kalem sallayanın da hiçbirinin ne Şırnak için ne Türkiye için bir hayali vardır. Hepsi de iplerinin bağlı olduğu yerler nereye gidiyorsa oraya giderler." şeklinde konuştu.

    Erdoğan, "Ölenin de öldürenin de bu toprakların insanları olduğu yerde, kazananlar başka coğrafyadan çıkıyorsa hep birlikte durup düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

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