  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı!

    Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı!

    Giriş Tarihi: 04.09.2020, 16:30

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi’nin 101'inci yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir" dedi.

    Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Harbi'nin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihinin, milletin hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sivas Kongresi Milli Mücadele'nin mihenk taşı olmuş, Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıkları burada yapılmıştır. Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas'tan ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Misak-ı Milli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur. Bu kararlar, aynı zamanda milletimizin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosudur. Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır" dedi.

    'MİLLETİMİZ, BU CENNET VATANI ASLA BÖLDÜRTMEYECEKTİR'
    Birlik ve beraberlik devam ettiği sürece her türlü tehdidin bertaraf olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi'nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır. Bugün de şanlı zaferlerle dolu tarihimizden aldığımız güçle, geleceğe emin adımlarla yürüyor, ülkemizin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor; bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yâd ediyorum. Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu test etti
    Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu test etti
    1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak
    "1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak"
    TEKNOFEST 2020 heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan özel açıklamalar
    TEKNOFEST 2020 heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan özel açıklamalar
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Polisler yola savruldu! Konak'ta korkunç kaza
    Polisler yola savruldu! Konak'ta korkunç kaza
    Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu test etti
    Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu test etti
    1 milyar 628 milyon lira kazanç olacak
    Başkan Erdoğan: Ankara-Niğde otoyolu sayesinde ülkemizin 1 milyar 628 milyon lira kazancı olacaktır
    TEKNOFEST 2020 heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan özel açıklamalar
    TEKNOFEST 2020 heyecanı! Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar'dan özel açıklamalar
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Yunanistan'a sert tepki
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Türkiye'nin en akıllı otoyolunu Başkan Erdoğan açacak!
    Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız
    Bakan Akar: Aziz milletimizi bu terör belasından kurtaracağız