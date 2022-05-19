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    Başkan Erdoğan'dan sokak hayvanları için barınak mesajı

    Giriş Tarihi: 19.05.2022, 14:43

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada soruları cevapladı; sokak hayvanları ile ilgili gelen bir soru üzerine, "Aşk ile koşan yorulmaz. Belediyelerimizin bununla ilgili gücü. Koskaca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanlarla ilgii barınak yapmıyor. Bizim Konya belediyemizin, Beykoz belediyemizin gayet güzel bir barınağı var. Ortak paydamız, en önemli süreç kısırlaştırmadan geçiyor. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik bu adımın atılması gerekiyor. Sokak hayvanlarındaki bu sınırsız çoğalma ciddi bedeller ödettirebilir." dedi.

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