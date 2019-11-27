Başkan Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Bor madeni ile ilgili Başkan Erdoğan, “Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma’da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz.” dedi.
Başkan Erdoğan’dan son dakika bor madeni açıklaması: Üretimine başlıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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