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Başkan Erdoğan’dan son dakika bor madeni açıklaması: Üretimine başlıyoruz

Giriş Tarihi: 27.11.2019, 15:56

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MÜSİAD Vizyoner'19 toplantısında ekonomiye yönelik açıklamalarda bulundu. Bor madeni ile ilgili Başkan Erdoğan, “Askeri kıyafetlerde, zırh olarak kullanılacak bor karbürü üretimine başlıyoruz. Balıkesir Bandırma’da temelini attığımız fabrikayı 2 yılda tamamlayacak ve yılda 1000 ton bor karbürü üreteceğiz.” dedi.

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