Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yıldönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "(Srebrenitsa soykırımı) Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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