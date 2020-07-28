Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya'nın açılışına değinen Başkan Erdoğan, "Milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığını kabul edemeyenler bir kez daha Ayasofya bahanesi ile kinlerini kustular" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Sümela Manastırı ve Trabzon Ayasofya Camii açılış töreninde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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