Başkan Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bize diyorlar ki "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?" Biz de onlara diyorsunuz ki "Sizin Suriye'de ne işiniz var". Güvenli Bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Gözü olanlar ellerini oradan çeksinler." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Gözü olanlar terk etsin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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