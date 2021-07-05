Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan'dan "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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