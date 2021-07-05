Başkan Erdoğan'dan "Suyun Gücü Milletle Buluşuyor" Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-suyun-gucu-milletle-bulusuyor-toplu-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz" dedi.