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    Başkan Erdoğan'dan Taliban'la ilişkilerle ilgili değerlendirme

    Giriş Tarihi: 18.08.2021, 22:04

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'daki son durumu ve Taliban'la ilişkilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban'ın ılımlı açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz.'' dedi.

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