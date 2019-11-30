Başkan Erdoğan'dan TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-tanap-avrupa-baglantisi-acilis-toreninde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Bugün hep birlikte Avrupa bağlantısı açılış törenini icra ettiğimiz TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir. Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgul olduğu bir dönemde, biz bugün Avrupa ile Asya’yı TANAP ile bir kez daha birbirine bağlıyoruz” dedi.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak gayretleriyle örülen 7,5 senelik uzun ve meşakkatli bir süreci başarıyla taçlandırdıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu proje her şeyden önce ülkelerimiz arasındaki köklü dostluğun sembolüdür. TANAP, bu aşamaya Türkiye ve Azerbaycan'ın karşılıklı güvene dayalı ilişkileri sayesinde gelebilmiştir" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enerji'nin İpek Yolu olarak görülen bu muhteşem projenin; belirlenen takvime, hedeflerimize ve taahhütlerimize uygun bir şekilde ülkelerimizle ilgili kısmını bugün itibarıyla tamamlamış oluyoruz. Bu projeyle, sahip olduğumuz zenginlikleri kendi vatandaşlarımızın, onlarla birlikte tüm bölge halklarının, tüm insanlığın hizmetine sunma irademizi teyit ettik" şeklinde konuştu.



"COĞRAFYAMIZ, ENERJİ KAYNAKLARI ÜZERİNE YAŞANAN YIKICI REKABETE SAHNE OLUYOR"

İnsanlığın son iki asırda enerji kaynaklarının kontrolü için savaştığını ve milyonlarca insanın canına mal olan çok ağır bedeller ödediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Özellikle içinde bulunduğumuz coğrafya, enerji kaynakları üzerine yaşanan yıkıcı rekabete bizzat sahne olmuştur. Orta Doğu'nun on yıllardır istikrarsızlıkla boğuşmasının arka planında bu mücadele vardır. Bir damla petrolü insan kanından, insan hayatından daha değerli gören zihniyet, dünyaya barış ve huzur getirememiştir."



"AVRUPA İLE ASYA'YI TANAP İLE BİR KEZ DAHA BİRBİRİNE BAĞLIYORUZ"

Doğu Akdeniz'de bulunan hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, hakça paylaşım yerine gerilimin körüklendiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne haklarımızdan vazgeçeceğiz ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hakkını yedireceğiz ne de hakkımız olmayana el uzatacağız. Adalet, istikrar ve bölgesel iş birliği için gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Bugün hep birlikte Avrupa bağlantısı açılış törenini icra ettiğimiz TANAP, ülkemizin barışçıl vizyonunun en somut nişanesidir. Dünya gündeminin ticaret savaşlarıyla, terörle, sokak olaylarıyla, istikrarsızlıklarla meşgul olduğu bir dönemde, biz bugün Avrupa ile Asya'yı TANAP ile bir kez daha birbirine bağlıyoruz. Buradan bölgemizle beraber tüm dünyaya iş birliği ve ortaklık mesajları veriyoruz" dedi.