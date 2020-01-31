Başkan Erdoğan'dan tarihi mesaj! "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-tarihi-mesaj-mescid-i-aksanin-mahremiyetini-koruyamazsak-yarin-kem-gozlerin-kabeye-cevrilmesini-engelleyemeyiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz. Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa tüm dünya altında kalır. Mescid-i Aksa'ya uzanan ellerini kırarız.'' açıklamalarında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"FİLİSTİN'İ YOK EDECEK BU PLANI TANIMIYORUZ"

Başkan Erdoğan; ''Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Zalimin gözü kana da doymaz mala da. İsrail'in de doymuyor. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen planı devreye almaya çalışılıyor. Şimdi utanmadan sıkılmadan Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin'den mahrum etme gayreti içindeler.

İsrail 1947'deki Filistin topraklarında işgalci ve şuanda damla damla gösterebileceğimiz bir Filistin var. İsrail'in gözü doymuyor, son açıklamaları bunu gösteriyor. İşgal ve yıkımın yaşandığı Filistin'i yine hedef alıyorlar. Bu plan ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.

Türkiye olarak iki devletli çözümü kabul eden fakat Kudüs'ü tamamen gasbeden bu planı tanımıyor ve kabul etmiyoruz.





Mescid-i Aksa'ya uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereğidir. Bugün Mescidi Aksa'nın mahremiyetini koruyamasak Mekke'ye uzanan kem gözleri engelleyemeyiz. İşte bu yüzden Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.

"BU HAİNCE ATILAN ADIMIN HESABINI NASIL VERECEKLER"

İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor seni. Ne zaman çıkacak? Umman Bahreyn Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla oturanlar da alkış tutuyor onlar da alkış tutuyor. 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de barışın anahtarı Kudüs'tedir. İsrail'i cesaretlendirecek herkes ortaya çıkacak vahim sonuçlardan sorumludur. Türk medyasını neden almadınız toplantıya? İşte bunların basın özgürlüğü anlayışı bu.

"KUDÜS DAVASI HEP AYAKTA KALACAKTIR"

Bu planı destekleyen Arap ülkeleri kendi halkaları ve daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedirler. İstediği kadar plan yapsınlar, Allah'ın yardımı ile Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniyye ile görüşmem olacak. Bizim burada ayrıca Hıristiyan dünyasına mesajımız var. Hıristiyan dünyanın buna sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken Sayın Trump, Hıristiyan değil mi? Hıristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onlarında burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz. Bizim İsrail devletiyle de bir sorunumuz yok. Bizim karşı olduğumuz İsrail hükümetini sebep olduğu zulüm ve kıyımdır. Böyle bir haydut devlet böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz.''