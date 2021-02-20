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    Başkan Erdoğan'dan TASC TV özel yayınında önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 20.02.2021, 20:50

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan TASC TV özel yayınında son dakika açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bilhassa geçen hafta yaşanan 13 insanımızın şehit edildiği kalleş terör saldırısı sonrasında, tüm müttefiklerimizden net bir tutum bekliyoruz. Son dönemde de Türk-Amerikan dostluğunun ciddi şekilde test edildiği bir süreci hep birlikte yaşadık. Özellikle PKK terör örgütü ve uzantılarıyla mücadele konusunda NATO müttefikimizden arzu ettiğimiz desteği ve dayanışmayı göremedik" dedi.

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