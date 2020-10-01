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    Başkan Erdoğan'dan, TBMM Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 01.10.2020, 15:15

    Başkan Erdoğan, Meclisin 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda, milletvekillerine hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Türkiye'yi, demokrasiye bedel ödemeden sahip olmuş bir ülke diye itham edenler, umarız 15 Temmuz gecesi bu bühtanlarından dolayı utanç duymuşlardır." ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca "Sadece son 18 yılda bu çatı altında gerçekleştirilen reformlar, yapılan düzenlemeler, alınan kararlar, sergilenen takdire şayan tutumlar, özellikle hayranlık verici bir başarı hikayesidir." dedi.

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