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    Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa mesajı: En güzel 2023 hediyesi olacaktır

    Giriş Tarihi: 01.10.2021, 15:49

    TBMM 76 günlük aranın ardından 27. Dönem 5. Yasama dönem mesaisine başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Meclis'e geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açılış konuşmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye gelerek Meclis'e hitap etti. Erdoğan, "Milletimiz şunu artık çok iyi biliyor; TBMM'nin ışıkları açık ise, milletvekilleri çalışıyor ise Allah'ın izni ile bu milletin sırtı yere gelmez. Son yıllarda üretkenliği daha da artan Meclisimizin 2023 hedefleri ve 2053 vizyonu için elinden geleni yapacağından şüphe duymuyorum. Yeni anayasanın başarı ile hayata geçirileceğini umut ediyorum. Yeni anayasa milletimize verebileceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır." dedi.

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