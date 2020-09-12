Başkan Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik.' ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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