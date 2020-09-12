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    Başkan Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 12.09.2020, 17:02

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi Adası'nda düzenlenen TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Diploma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

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