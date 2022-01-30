Başkan Erdoğan'dan Trabzon Parti İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-trabzon-parti-il-danisma-meclisi-toplantisinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Erdoğan'dan Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısında önemli mesajlar Başkan Erdoğan, "Sadece istismar etmenin, çamur atmanın peşindeler. AK Parti'nin ulaştığı seviyeye muhalefetin hayalleri bile yetmiyor. Yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazıyorlar. Kimin nereye, nasıl oturacağı kavgası veriyorlar. CHP'li belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık hat safhaya çıkmışken asılsız iddialarla yatırımlarımızı engellemeye çalışıyorlar. Biz bunların yalanlarını mahkeme salonlarında çürütmekten bıktık. Ama onlar rezil olmaktan hiç usanmadılar. Siyasete yalan bulaştırma hastalığından kendilerine bir türlü kurtaramadılar." dedi. Başkan Erdoğan, "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim" dedi.