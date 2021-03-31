Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi’nde önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-turk-konseyi-devlet-baskanlari-zirvesinde-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'ne video konferans ile katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Gönlümüzden geçen kardeşlerimi yüz yüze görmekti. Koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Türk Konseyi, birlik ve beraberliğimizin en önemli göstergesidir. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler Türk Konseyi gibi işbirliği yapılarının önemini daha da arttırıyor.

Konsey bünyesinde oluşturduğumuz Sağlık Bilim Kurulu bu süreçte 6 kez toplandı, bilim adamlarımız Aşı Çalıştayı'nda bir araya geldi.

RAMAZAN BAYRAMI'NDAN SONRA ŞUŞA'YI ZİYARET EDECEĞİM

Tüm Azerbaycanlı kardeşlerimi Dağlık Karabağ'daki zaferleri için tebrik ediyorum. 44 gün süren destansı mücadele sonrasında 30 yıllık işgal son bulmuştur. Kolay değil. Her şeyden önce Dağlık Karabağ bölgesinde 67 camiden 63'ü yıkılmış, kiliseler de tarumar edilmiştir. 1918'de Azerbaycanlı kardeşlerimizin uğradıkları katliamın anıldığı gündür. Hiçbir zaman bizler Hocalı katliamını bir kenara koyamayız.

Karabağ'daki Türk mirasının korunması için tüm imkanlarla Azerbaycan'ın yanında olmaya devam etmemiz önem taşımaktadır. Temennimiz odur ki en kısa zamanda Ramazan Bayramı'ndan sonra Şuşa'yı ziyaret etmek suretiyle yeni bir bayram yaşayalım. Kıbrıs Türkleri ile dayanışma sergilememiz kardeşliğimizin gereğidir.

Artık Konseyimizi uluslararası örgüt olarak adlandırmanın vaktinin geldiğine inanıyorum. Bu konudaki kararı Türkiye'deki zirvede almayı ümit ediyoruz.

Başka ülkelerde konseyimizle işbirliği yapmak isteğini dile getiriyor. 3. ülkelerle işbirliğine dair kategorileri belirlemek maksadıyla yapılan çalışmanın bir an önce tamamlanması gerekiyor.