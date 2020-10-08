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    Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 08.10.2020, 15:20

    Son dakika haberine göre ‘Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu’nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyondan fazla insanın hayatına mal olan bu salgın, son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biridir. Sağlıkta taviz vermeden ekonomide çarkları döndürüyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Savunma sanayi Türkiye'nin son yıllarda adeta destan yazdığı sektörler arasındadır. İHA, SİHA, TİHA üretiminde dünyanın 3 ülkesinden biriyiz." ifadelerini kullandı.

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