Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Gençlik Zirvesi'nde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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