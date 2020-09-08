Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-turkiye-iran-yuksek-duzeyli-isbirligi-konseyi-6-toplantisinda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan, koronavirüs sonrası işbirliğinin eski seviyesine ulaşacağına inandığını ifade etti ve konseyde alınacak kararların takibi için bakanlara önemli görevler düştüğünü de sözlerine ekledi. Başkan Erdoğan ayrıca 'Bu salgının üstesinden insanlık olarak hep birlikte geleceğimizi düşünüyorum.' ifadelerini kullandı.