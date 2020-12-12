Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkmenistan'ın Afganistan'da kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesis edilmesine ve Asya'nın kalbi İstanbul sürecine dair katkılarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkmenistan'ın hem Orta Asya ülkeleri arasındaki işbirliğine hem de Orta Asya ülkelerinin bölge dışı devlet ve uluslararası kuruluşlarla yürüttüğü diyalog süreçlerine aktif katılımını takdir ile izliyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan'ın daimi tarafsızlığının 25. yıl dönümü mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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