Başkan Erdoğan'dan Turkuvaz Medya'daki Türkiye 2023 Zirvesi'nde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-turkuvaz-medyadaki-turkiye-2023-zirvesinde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye 2023 Zirvesi'ne gönderdiği video mesajda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın mesajında enflasyon ve büyüme konusu öne çıktı. Başkan Erdoğan, dünyanın salgın sonrası bir enflasyon yükselişi ile karşı karşıya olduğunu ifade etti, çift haneli büyüme beklendiğini söyledi.