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    Başkan Erdoğan'dan Ukrayna ziyareti öncesi kritik mesajlar

    Giriş Tarihi: 03.02.2022, 10:40

    Türkiye, hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkileri nedeniyle iki ülke arasında çıkan krizde tansiyonu düşürmek için üzerine düşeni yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın görüşmede bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması yönünde mesajlar vermesi planlanıyor. Başkan Erdoğan, kritik ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak adına tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz." dedi.

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