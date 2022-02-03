Başkan Erdoğan'dan Ukrayna'ya kritik ziyaret

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Türkiye, hem Rusya hem Ukrayna ile iyi ilişkileri nedeniyle iki ülke arasında çıkan krizde tansiyonu düşürmek için üzerine düşeni yapıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de devlet başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek. Kiev'de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu detayları aktardı.