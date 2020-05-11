Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 7. kez telekonferans yöntemiyle toplandı. Başkan Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplantının ardından ulusa seslendi. Başkan Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını uygulanacağını açıkladı.
Başkan Erdoğan'dan ulusa seslenişte flaş açıklamalar! 19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması 4 gün mü? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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