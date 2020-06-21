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    Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj!

    Giriş Tarihi: 21.06.2020, 20:27

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan açıklamasında “Hüznüyle sevinciyle göç hikâyelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema çok güçlü bir araçtır.” ifadelerine yer verdi.

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