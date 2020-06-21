Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan açıklamasında “Hüznüyle sevinciyle göç hikâyelerinin etkili bir şekilde anlatılması noktasında sinema çok güçlü bir araçtır.” ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Göç Filmleri Festivali’ne video mesaj! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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