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    Başkan Erdoğan'dan Van'da Vefa Sosyal Destek ekiplerine düzenlenen alçak saldırıya sert tepki! |

    Giriş Tarihi: 15.05.2020, 14:52

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine Van'da gerçekleştirilen hain terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından çok sert açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan: Dün Van’ın Özalp ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine yönelik hain saldırı, terör örgütünün perdeler arkasına saklanmaya çalışılan menfur yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir" ifadelerini kullandı.

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