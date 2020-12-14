Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.' dedi.
Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara Türk Lirası çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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