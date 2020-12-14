  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara Türk Lirası çağrısı

    Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara Türk Lirası çağrısı

    Giriş Tarihi: 14.12.2020, 21:03

    Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan’dan vatandaşlara Türk Lirası çağrısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İnek karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı
    İnek karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı
    Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı
    Nefesini yetiştiremeyen horoz öterken bayıldı
    Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması
    Uşak’ta 2 ayrı noktada doğalgaz patlaması
    Başkan Erdoğan'dan OECD'ye iş birliği mesajı
    Başkan Erdoğan'dan OECD'ye iş birliği mesajı
    İzmir'deki sel felaketinde acı haber! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
    İzmir'deki sel felaketinde acı haber! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
    İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama
    İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama
    Başkan Erdoğan'dan OECD'ye iş birliği mesajı
    Başkan Erdoğan'dan OECD'ye iş birliği mesajı
    İzmir'deki sel felaketinde acı haber! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
    İzmir'deki sel felaketinde acı haber! Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
    İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama
    İzmir'deki selde 2 kişi kayboldu! Vali Köşger'den açıklama
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe
    FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe
    Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
    12 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı
    Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde! Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
    Başkan Erdoğan'dan esnafa müjde! Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz