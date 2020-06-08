Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara uyarı! Her şeyi serbest bıraktık diye...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-vatandaslara-uyari-her-seyi-serbest-biraktik-diye" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

TRT canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, vatandaşlara uyarıda bulundu. Başkan Erdoğan, ''Maske, temizlik ve mesafe için halkıma rica ediyorum. Bu 3'üne çok dikkat edin. Gençlerimiz ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu malesef piknik alanlarında, yol kenarlarında her yerde, gördüklerimiz doğru değil. Meydana gelen bir olayda bu işi telafi edemezsin. Bu virüs farklı bir virüs. Tek çare maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmeli. Her şeyi serbest bıraktık diye bir şey olmayacak diye bir şey yok. Vaka 989'a kadar düştü. Yoğun bakımda 625'i görmek istemiyoruz. Entübe 261, daha aşağıda görmek istiyoruz. 3411 iyileşen sayısı gayet güzel. Vefat ise 19. Sıfırlandığında mutlu olacağız. Dünyada 11. sıradayız. Bu akşam Trump ilke yaptığım görüşmede verileri söylediğimde şaşırdı.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Başkan Erdoğan İzmir'deki skandal görüntülerle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, " Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin. Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım.

"'BEN GENCİM BANA BİR ŞEY OLMAZ' DEMESİNLER"

Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakın 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil. Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.