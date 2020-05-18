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    Başkan Erdoğan'dan 'Vefa'ya saldırıya sert tepki

    Giriş Tarihi: 18.05.2020, 20:11

    Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Van’da PKK’lı teröristlerin ve Adana'da CHP’lilerin Vefa Destek Gruplarına saldırmasına sert tepki gösterdi. Erdoğan, saldırıların farklı araçlarla olsa da aynı gayeye yönelik olduğunu belirterek, "Siyasette kurdukları ittifakı sahada devlete, kamu görevlilerine, mazlumlara saldırmak üzere genişletenlerin hesabını milletimiz sandıkta görecektir." ifadelerini kullandı.

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