Başkan Erdoğan'dan Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli mesajlar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış veya teşebbüs edilmiş hiçbir darbe, özellike vesayetin hiçbir oyunu, meşru, milli, masum, onurlu değildir. Biz bu dünyada milletin gücünün üzerinde bir güç görmedik, tanımadık, tanımıyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'yi 12 Eylül darbesine hazırlayan karanlık odak, hiç şüphesiz darbe sonrasının planlamasını da yapmıştır." ifadesini kullandı.

"Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz gecesi birileri yine aynı mekanlarda 'Bizim çocuklar yine başardı.' demek için bekliyordu." diyen Erdoğan, "Askeri rejimin bu ülkenin milli ve yerli tüm unsurlarının birikimlerini yok etme gayretinin FETÖ'nün önünü açmak için olduğunu bugün daha iyi görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizin fikir hayatı 12 Eylül darbesinden sonra hiçbir zaman eskisi kadar canlı olamadı." dedi.

"Darbe ve vesayet düzeni, Türkiye'ye doğrudan müdahalenin ağır sonuçlarıyla karşılaşmak istemeyenlerin hep vazgeçilmez araçları olmuştur." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Son dönemde sıkça gündeme getirilen pek çok sancılı meselenin kökünde yine 12 Eylül'de tohumları atılan sosyal çarpıklıklar ve sapkınlıklar vardır.

Bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak, yeniden darbe ve vesayet kısır döngüsüne hapsetmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar."

Erdoğan, "Artık bizim IMF diye bir kapımız yok, biz bize yeteriz, bu ülke kendine yeter." dedi.

'SEN FRANSA'NIN TARİHİNİ DE BİLMİYORSUN'

"Sayın Macron, senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak." ifadesini kullanan Erdoğan, "Senin (Macron) tarih bilgin de yok. Sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun. Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye'yle uğraşma." dedi.

Erdoğan, "(Yunanistan) Yeri geldiği zaman 'komşu, komşu, komşu' diyorsun. O zaman komşuluğun hakkını ver. Yanlış yollara girme. Ülkemizin, Yassıada duruşmalarında tutuklulara 'Sizi buraya tıkan irade böyle istiyor.' diyen yargı anlayışından, 15 Temmuz'da darbecilere karşı derhal harekete geçen bir yargı anlayışına ulaşmış olması çok büyük bir ilerlemedir." diye konuştu.

AA