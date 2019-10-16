Başkan Erdoğan'dan yabancı muhabire tokat gibi yanıt

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-yabanci-muhabire-tokat-gibi-yanit" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki konuşmasının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sky News muhabiri Başkan Erdoğan'a, "Amerikan delegasyonu geliyor, bunun için endişeli misiniz?" diye sordu.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Niye endişeli olayım" diye yanıt verdi. Sky News muhabiri ise "Onlara neler söyleyeceksiniz?" diyerek sorusuna devam etti. Bunun üzerine Başkan Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım. Ben onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" ifadelerini kullandı.