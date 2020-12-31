Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-yeni-yil-mesaji-1609413337" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajında "Milletimin her bir ferdinden, yılbaşı gecesi başta olmak üzere, her gün ve hayatlarının her anında kurallara uyarak, ülkemizin salgın musibetinin üstesinden bir an önce gelme mücadelesine destek vermelerini istiyorum" dedi.